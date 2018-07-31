Число детей, заболевших кишечной инфекцией под Красноярском, возросло до 11

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Одиннадцать детей заболели кишечной инфекцией в поселке Анастасино под Красноярском, сообщает управление Роспотребнадзора по краю.

Ранее сообщилось, что ведомство зарегистрировало в поселке Анастасино вспышку кишечной инфекции среди детей. В минздраве сообщали о восьми заболевших. В СК региона проинформировали о семи заболевшем и одно погибшем, предположительно, от ротавирусной инфекции.

"В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что среди детского населения в поселке Анастасино Манского района Красноярского края зарегистрировано 11 случаев острой кишечной инфекции ротавирусной этиологии. Состояние здоровья заболевших удовлетворительное. Заболевшим детям оказывается квалифицированная медицинская помощь", — информирует Роспотребнадзор.

Предполагаемый путь передачи инфекции — контактно-бытовой. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования взяты пробы воды из колонок, скважин и колодцев поселка. За контактными лицами организовано ежедневное медицинское наблюдение. Идут противоэпидемические мероприятия.