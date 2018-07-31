КЕМЕРОВО, 31 июл — РИА Новости. Апелляционное представление прокурора и жалоба адвоката на арест начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", поступили в Кемеровский областной суд, их рассмотрение назначено на 1 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Начальник службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кемеровской области" Бурсин был задержан 7 июля. Следствие сразу настаивало на его аресте, однако суд по просьбе прокуратуры продлил срок его задержания до 72 часов для ознакомления сторон с материалами дела. Позже он был заключён под стражу на 2 месяца, то есть до 7 сентября.

"В Кемеровский областной суд поступили апелляционное представление прокурора, жалоба адвоката Бурсина на постановление Центрального районного суда Кемерова от 10 июля, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 1 августа", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Бурсин в нарушение боевого устава и федерального законодательства не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона в помещении ТРЦ и проведение разведки пожара надлежащим образом, из-за чего погибли люди. За пожарного вступились его коллеги и родственники, в интернете создана петиция в его поддержку, которая в настоящее время собрала более 80,5 тысячи подписей.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. Ранее фигурантами уголовного дела по факту ЧП стали 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.