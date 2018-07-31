В Хакасии возбудили дело после смерти женщины при опрокидывании катамарана

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении организатора сплава на реке Она в Хакасии, где в результате опрокидывания катамарана погибла женщина, сообщили в СУСК республики.

Ранее в МЧС сообщили, что на реке Она опрокинулся катамаран с группой из шести человек из Москвы и Пензы, они шли незарегистрированным маршрутом. Спастись удалось двум мужчинам и двум детям. В СК республики сообщили, что найдено тело одного из туристов, ведутся поиски еще одной, указывает МЧС.

По данным СК, по результатам проведенной проверки об исчезновении двух человек после опрокидывания катамарана в отношении 41-летнего организатора сплава возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В ходе проверки установлено, что организатор, имея допуск прохождения сплавов по горным рекам 3 категории сложности, организовал сплав группы туристов в состав которой, кроме прочих, входили две женщины и двое несовершеннолетних юношей 15 и 16 лет, не имеющих соответствующих допусков, по маршруту 4-й категории сложности", — говорится в сообщении.

"При прохождении одного из порогов, участники группы не справились с управлением катамараном, допустив его перевертывание. В результате одна из женщин утонула", — отмечают в СК региона.

По данным МЧС, в настоящее время в поисках другой женщины пройдено более 200 километров местности.