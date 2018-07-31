В Приамурье дельтапланерист зацепил ЛЭП и обесточил село

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл — РИА Новости. Дельтапланерист в Амурской области зацепил ЛЭП мощностью 35 КВт и почти на три часа обесточил село Озерное, мужчина с ушибами доставлен в больницу, сообщает во вторник Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Информация о происшествии поступила к специалистам в 20.20 (14.20 мск) в понедельник, мужчина на дельтаплане упал в 600 метрах севернее села Озерное.

"При полете произошло касание дельтаплана крылом линии электропередачи (35 КВт) с последующим падением дельтаплана на сельскохозяйственное поле. В результате падения летчик 1955 года рождения с затрудненным дыханием и болью в спине на попутном транспорте доставлен в ГБУЗ "Серышевская больница", предварительный диагноз — ушиб грудной клетки, ушиб бедра", — информирует центр.

В Озерном 205 жилых домов, где проживают 576 человек, в том числе 154 ребенка.

"Произошел перехлест проводов и нарушение электроснабжения села Озерное, по состоянию на 23.10 (17.10 мск) 30 июля электроснабжение восстановлено в полном объеме", — говорится в сводке.