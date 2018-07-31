Жителя села под Хабаровском осудили за кражу вещей с места крушения L-410

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Суд признал жителя села Нелькан в Хабаровском крае виновным в краже личных вещей с места крушения самолета L-410 и назначил ему 100 часов обязательных работ, сообщает прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя села Нелькан в Хабаровском крае, который подозревался в том, что забрал с места крушения самолета L-410 планшетные компьютеры и сотовый телефон погибших в авиакатастрофе. Имущество погибших членов экипажа и его односельчан вернули родственникам.

"Прокуратура Аяно-Майского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя села Нелькан. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба")… Суд, учитывая раскаяние и несовершеннолетний возраст на момент совершения преступления, приговорил жителя села к 100 часам обязательных работ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Нелькана вину признал, раскаялся и активно сотрудничал с правоохранительными органами. Приговор в законную силу еще не вступил.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет. По предварительным данным, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки.