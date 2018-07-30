МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Адвокаты в Германии продолжат оспаривать решение об экстрадиции в Россию предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
"Безусловно, они подадут жалобу, может быть, ЕСПЧ в итоге даже назначит ему компенсацию, но никто его обратно уже не вернет", — сказал адвокат.
В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
Ковальчука 30 июля экстрадировали в Россию, в Москве ему предъявили обвинения и поместили в СИЗО "Матросская тишина". Через два месяца следствие должно будет обратиться в суд для продления ареста.