На Ставрополье полностью восстановили электроснабжение после урагана

ПЯТИГОРСК, 30 июл — РИА Новости. Электроснабжение в Минеральных Водах на Ставрополье, прерванное из-за сильного ветра и дождя, восстановлено, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее ведомство сообщило, что из-за урагана были повалены деревья. В результате повреждения на высоковольтной линии произошло частичное отключение электроэнергии в шести населённых пунктах. Под отключение энергоснабжения попало 1577 абонентов.

"Электроснабжение в Минеральных Водах восстановлено полностью", — говорится в сообщении.