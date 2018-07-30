В КБР из-за сильного ветра нарушено электроснабжение семи сел

НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Электроснабжение семи населенных пунктов в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии нарушено из-за сильного ветра и дождя с градом, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (дождь, град, сильный ветер порывами до 25 метров в секунду) в Прохладненском районе произошло нарушение энергоснабжения в семи населенных пунктах: Солдатское, Карагач, Пролетарское, Виноградное, Малакановское, Черниговское и Советский", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в некоторых селах произошло частичное повреждение кровли частных домов, а в поселке Советский был поврежден газораспределительный надземный газопровод низкого давления. "Без газоснабжения остались 86 частных домовладений", — уточняет ведомство.

Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, ремонтно-восстановительные работы на газопроводе намечены на вторник, добавили в МЧС.

Ранее днем в понедельник региональное ГУ МЧС предупредило, что на территории Кабардино-Балкарии в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.