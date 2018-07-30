В Волгограде глава наркосиндиката получила 10 лет колонии

ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Ворошиловский районный суд Волгограда признал координатора наркосиндиката Дарью Щербакову виновной в участии в преступном сообществе, покушении и подготовке к сбыту наркотиков в особо крупном размере, сообщает в понедельник прокуратура Волгоградской области.

По данным следствия, с мая по октябрь 2014 года 19 членов наркосиндиката под руководством 27-летней Дарьей Щербаковой, которая находилась в тот момент за границей, торговали синтетическими наркотиками на территории Волгограда, Пензы, Подольска, Ставрополя, Тюмени, Южно-Сахалинска и Якутска.

"Щербакова из Королевства Таиланд дистанционно руководила тремя самостоятельными межрегиональными преступными группами в Волгограде, Якутске и Южно-Сахалинске. Для незаконного сбыта наркотиков сообщниками использовалась разветвленная сеть "закладок" с множеством наркокурьеров, "диспетчеров", "осведомителей", — говорится в сообщении прокуратуры Волгоградской области.

Как сообщает ведомство, Щербакова находилась в международном розыске с 2016 года, была задержана в сентябре прошлого года в Новосибирске. Она стала 21-й по счету участницей наркосиндиката. В 2016-2017 годах уже были осуждены 11 участников данного преступного сообщества, в марте 2018 года еще девятерым вынесены обвинительные приговоры. Среди них — жители Волгограда, Якутска, Курска, Сахалинской области. В рамках расследования, по данным прокуратуры, правоохранительными органами изъято 70 килограммов синтетических наркотиков.

"Вину в содеянном Щербакова признала в полном объеме, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом обстоятельств совершения преступления, Ворошиловский районный суд приговорил Дарью Щербакову к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщает прокуратура.

Приговор в законную силу еще не вступил.