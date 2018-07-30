В Волгограде глава наркосиндиката получила 10 лет колонии

ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Ворошиловский районный суд Волгограда признал координатора наркосиндиката Дарью Щербакову виновной в участии в преступном сообществе, покушении и подготовке к сбыту наркотиков в особо крупном размере, сообщает в понедельник прокуратура Волгоградской области.
"Щербакова из Королевства Таиланд дистанционно руководила тремя самостоятельными межрегиональными преступными группами в Волгограде, Якутске и Южно-Сахалинске. Для незаконного сбыта наркотиков сообщниками использовалась разветвленная сеть "закладок" с множеством наркокурьеров, "диспетчеров", "осведомителей", — говорится в сообщении прокуратуры Волгоградской области.
"Вину в содеянном Щербакова признала в полном объеме, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом обстоятельств совершения преступления, Ворошиловский районный суд приговорил Дарью Щербакову к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщает прокуратура.
Приговор в законную силу еще не вступил.