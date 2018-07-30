Ревнивый крымчанин облил бензином сожительницу и поджег

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Житель Ялты из-за ревности облил бензином и поджег свою сожительницу, сообщает крымское управление СК РФ.
"По данным следствия, ночью 28 июля 2018 года обвиняемый на почве ревности в помещении, в котором жил со своей сожительницей, облил потерпевшую бензином, после чего поджег. Женщина с множественными ожогами частей тела была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", — отметили следователи.
Выясняются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.