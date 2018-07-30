В Калининграде полиция вернула похищенные лосиные рога

КАЛИНИНГРАД, 30 июл — РИА Новости. Калининградские полицейские нашли похищенные у пенсионера из города Мамоново рога лося, признанные самыми большими в Европе, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Как сообщили в ведомстве, в полицию позвонил 66-летний пенсионер из Мамоново и сообщил, что неизвестный из подсобного помещения его дома похитил лосиные рога на деревянном медальоне. Стоимость похищенного имущества составила 400 тысяч рублей. Потерпевший показал полицейским сертификат о происхождении трофея, который подтверждает, что он является обладателем самых больших лосиных рогов в Европе.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции был установлен и задержан подозреваемый, 31-летний ранее судимый горожанин. Он рассказал, что ему пришло в голову похитить ценное имущество своего знакомого с целью дальнейшей перепродажи. Выяснилось, что злоумышленник вынес лосиные рога и спрятал их в лесу в двух километрах от дома потерпевшего. Полицейские нашли и изъяли похищенные рога", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в крупном размере), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до шести лет.