Военные получили до 7,5 лет колонии за убийство мужчины в кафе

ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Военнослужащий войсковой части, дислоцирующейся в Камышине Волгоградской области, и его приятели признаны виновными в причинении в одном из кафе города местному жителю тяжкого вреда здоровью, приведшему к смерти, сообщает в понедельник Волгоградский гарнизонный суд.

По данным следствия, в ночь на 23 февраля сержант Илья Конюхов, который служил по контракту в одной из воинских частей Камышина, вместе с друзьями сидел в кафе города. В этом же заведении отдыхали еще двое молодых мужчин. Между компаниями вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

"Братья Лутовиновы и Волчков избивали потерпевшего, нанося ему удары по голове и туловищу. Долгих и Конюхов также избивали потерпевшего. В результате нанесенных ударов потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, от которых тот скончался на месте происшествия", — говорится в релизе Волгоградского гарнизонного суда.

Военнослужащий Конюхов, Роман и Евгений Лутовиновы и Павел Волчков не признали своей вины в ходе судебного заседания. По данным суда, Андрей Долгих признался, что ударил погибшего дважды ногой по голове и его смерти.

Суд признал всех четверых виновными в совершении преступления и назначил наказание Конюхову в виде лишения свободы на 7 лет 3 месяца, Волчкову в виде лишения свободы на 6 лет, Лутовинову Роману в виде лишения свободы на 7,5 года, Лутовинову Евгению в виде лишения свободы на 7 лет 3 месяца", — отмечает ведомство.