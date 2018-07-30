Мужчина с характером и обычные девушки — соседи о громком убийстве в Москве

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Густова Ксения. Уже несколько дней главной темой для обсуждения в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе служит убийство мужчины своими дочерями. В беседе с корреспондентом РИА Новости соседи поделились, что мужчина со многими жильцами вел себя "как пуп земли", а некоторым даже угрожал. Другие утверждают, что ничего дурного о семье не слышали. Сами дочери, по словам опрошенных соседей, производили хорошее впечатление и были обычными, нормальными девчонками.

Здесь не паркуйся

Тело 57-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Кроме того, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки в ходе допроса заявили, что отец первый напал на них с ножом.

Роковая квартира в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе — на третьем этаже. На лестничной клетке уже ничего не напоминает о случившемся, поскольку в воскресенье уборщица все полностью вымыла.

Соседка с 10 этажа рассказала, что лично с мужчиной не была знакома. "Далеко живем по этажам. Мне он ничего плохого не говорил. Многие говорят, что буянил, но я лично не слышала. Он со мной здоровался. И девочки обычные, ничего заоблачного. По идее, обычная семья. На людях с девчонками нормально вел себя, вроде. С улицы слышна ругань, конечно, была", — добавила она.

Бывший жилец, который долгое время жил в этом доме, охарактеризовал убитого как сложного человека.

"Мужичок характерный. Вот, что знаю точно, он всегда пытался отстоять свое парковочное место, хотя как таковой парковки у нас и нет — кто первый, тот и прав", — пояснил он.

Конфликтные ситуации из-за парковки с убитым не были редкостью.

"Я с ним сколько раз ругалась из-за машины. Он угрожал мне, говорил — сына моего уничтожит", — рассказала женщина из соседнего подъезда.

"Как поставишь машину — так скандал. Считал, что это его место, хотя это не так", — добавила другая соседка.

Консьержка из соседнего подъезда рассказала, что мужчина ездил на дорогой машине, по характеру был "своенравным", и подтвердила, что он часто ругался с соседями из-за парковки.

"Столбики здесь специально поставили, потому что он заезжал чуть ли не в подъезд, даже его мать, когда жила тут, специально стояла, караулила для него место. Или он специально ставил машину так, что никто ни заехать, ни выехать не мог. Приходилось эвакуировать машину. Столбики поставили, а он и их выдернул, пока бетоном не залили", — сказала она.

Люди в черном

Дочери, по ее словам, практически не гуляли. "Младшая 11-й класс закончила, но за два месяца до окончания школы он ее в школу не пускал, к ним приходил совет педагогов. Не знаю, чем закончилось", — добавила она.

Жена ушла от мужчины несколько лет назад, "потому что тот бил ее диким боем", утверждает собеседница агентства.

"Она потом вернулась, но он ее не пустил, грозился убить. Когда его убили, насколько я слышала, мать приезжала к девчонкам, хотела их забрать, но они же под следствием. Может, она и скрывается где-то", — рассказала консьержка.

Она предположила, что убитый был набожным. "Я лично видела, две машины приезжали, двух мужчин в черном, у одного крест висел. Я подумала, отпевать, что ли, приезжали. А потом слышу — из их окна молитвы читают. Потом они вышли, перекрестились и уехали, он их провожал", — рассказала женщина.

Крики, по ее словам, из квартиры, где проживала семья убитого, доносились часто, из-за чего соседи обращались в правоохранительные органы. "Он, конечно, допекал их (дочерей), что говорить. То крик, то плач. Соседи говорят, в милицию обращались", — пояснила она.

Мужчина из соседнего подъезда рассказал, что сам в этот день не был дома, но его дочь слышала доносящуюся ругань из окон. "Дочь мне говорит: "Папа, там так кричат". Очень долго ор стоял", — поделился он.

Характер тяжелый

Молодой сосед, проживающий этажом выше, рассказал, что в детстве общался с сыном убитого, но потом тот пропал и приезжал только в праздники.

"Все соседи слышали, что сам Миша (убитый – ред.) — непростой человек. Проблемы в семье, может, и были, может, и нет. Когда он приходил домой, крики, конечно, стояли. Но я не знаю, может, они так и общаются. Я, например, стою тут с ребятами, мы курим, слышны крики, но я же не знаю, что они говорят, они же на армянском", — рассказал он.

Дочери, по его словам, были "обычными девчонками". "К девочкам друзья приходили, но когда приходил отец, друзья выходили. Они обычные, нормальные девчонки. Про семью я ничего не могу сказать, но Миша — он конфликтный, много кто с ним конфликтовал, он часто с кем-то ругался", — добавил парень.

Он рассказал, что в день трагедии собирался кататься на велосипеде и, выходя из дома, ничего подозрительного не увидел.

"Выхожу — на улице милиция. Я даже ничего не подумал, поехал кататься. Потом узнал, что убийство произошло. Я вообще думал — Миши нет, потому что у него машина обычно под окнами стоит. Все предполагали, что человек рано или поздно так кончит. Тяжелый человек. И слухи про него разные ходили, что он бандит. При этом крестик у него, ветка из Иерусалима на машине. И машина была дорогой", — пояснил он.

Сосед, живущий этажом выше, рассказал, что всегда поднимается к себе в квартиру пешком. В день трагедии он возвращался домой около трех часов дня, однако на лестничной площадке ничего подозрительного не было. "Ни его самого не видел, ни криков. Позже, видимо, произошло. С семьей я не знаком", — сказал он.

Пожилой сосед сообщил, что не был лично знаком с погибшим, но иногда сталкивался на улице или в подъезде. "Вел он себя всегда свысока. У него продуктовая лавка была здесь, неподалёку, считал, что круче нас всех", — заявил он.

Женщина из этого подъезда рассказала, что видела девочек, и они производили на нее хорошее впечатление. "Нам их жалко. Мы даже обсуждали, чтоб петицию в их поддержку начать подписывать. У них жизнь только начинается", — заметила она.