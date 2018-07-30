Следствие требует арестовать подростка, напавшего на полицейского в Москве

Избрание меры пресечения в Тверском суде в отношении Илеса Бериева, обвиняемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в центре Москвы. 30 июля 2018

Избрание меры пресечения в Тверском суде в отношении Илеса Бериева, обвиняемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в центре Москвы. 30 июля 2018

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Следствие ходатайствует о заключении под стражу для подростка, по данным следствия, напавшего с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве, сообщили РИА Новости в суде.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Илеса Бериева поступило в суд", — сказали там.

В минувшую пятницу в центре Москвы, близ посольства Словакии, неизвестный напал на полицейского и несколько раз ударил его ножом. Пострадавший — командир взвода полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств.

Нападавший скрылся, но попал в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения и вскоре был задержан — им оказался 17-летний юноша. В ходе допроса он заявил, что напал на полицейского "по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений", сообщалось в релизе Следственного комитета.

По статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" ему грозит длительный срок заключения.