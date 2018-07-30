В Уфе более 20 участников "Хизб ут-Тахрир*" получили до 24 лет колонии

УФА, 30 июл – РИА Новости. Военный суд приговорил 21 жителя Башкирии к срокам от пяти до 24 лет в колонии за участие в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*", запрещенной в России, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Судебное решение было принято 30 июля в Уфе выездной коллегией судей Приволжского окружного военного суда из Самары.

По данным ведомства, с 2011 года по февраль 2015 года 21 житель Башкирии состоял в "уфимской" ячейке международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*" ("Партия исламского освобождения"), осознавая, что данная организация признана террористической и ее деятельность на территории России запрещена.

"Установлено, что подразделением организации в Уфе решались задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространению воинствующей исламистской пропаганды, внесению раскола в мусульманское сообщество региона. В качестве основной цели члены "Хизб ут-Тахрир*" видели устранение неисламских правительств и создание "исламского халифата", включающего в себя территорию Башкортостана", — говорится в сообщении регионального ФСБ.

Сообщается, что в ходе следствия по местам проживания членов террористической ячейки обнаружены и изъяты запрещенная литература, включенная в федеральный список экстремистских материалов, технические устройства и электронные носители информации, содержащие экстремистские, агитационные и пропагандистские материалы, используемые "Хизб ут-Тахрир*" для вербовки и обучения новых сторонников.

Отмечается, что в период рассмотрения уголовного дела со 2 июня 2017 года по 30 июля 2018 года в зале суда неоднократно со стороны обвиняемых предпринимались попытки оказания психологического давления на свидетелей, дающих показания о противоправной деятельности. Кроме того, обвиняемыми осуществлялись попытки по уничтожению материалов дела при ознакомлении ими в условиях следственного изолятора.

"После задержания в феврале 2015 года один из участников организации полностью признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением, сотрудничал со следствием и содействовал изобличению преступной деятельности других участников террористической организации. В результате ему назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе ведомства.

"Двадцать участников партии судом приговорены к срокам от 8 до 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере от 400 тысяч до 700 тысяч рублей", — информирует управление ФСБ. Приговор в законную силу не вступил, у сторон имеются отведенные законодательством сроки для его обжалования.

*Террористическая организация, запрещенная в России.