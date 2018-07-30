Петербуржец получил десять лет колонии за убийство соседей по коммуналке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Суд приговорил мужчину, убившего двух соседей по коммунальной квартире в Петербурге, к 10 годам исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ.

"Александр Добкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — сказано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что Добкин был соседом женщины 1960 года рождения и ее сына 1986 года рождения по трехкомнатной коммунальной квартире. В ноябре 2015 года Добкин "на почве длительных личных неприязненных отношений к потерпевшим, возникших в ходе частых социально-бытовых конфликтов", нанес обоим колото-резаные ранения. Женщина и ее сын скончались на месте происшествия.

"Приговором суда Добкину назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на сумму около 2 миллионов рублей", — добавляет СУСК.