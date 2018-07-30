Суд утвердил арест счетов и долей 16 компаний в рамках "дела Магомедовых"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным наложение ареста в рамках дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда на счета и доли 16 компаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В понедельник Мосгорсуд провел три заседания по вопросу о снятии ареста с имущества более 10 компаний, но все жалобы были отклонены.

Тверской суд Москвы в апреле в рамках "дела братьев Магомедовых" арестовал банковские счета компаний: ООО "Северное Сияние+", АО "Русская Тройка", ООО "Система", ООО "ГС-Инжиниринг", ООО "Фемста", ООО "Феско-Сервис", ООО "Феско-ЕРЦ", ООО "Феско-Бункер", АО "Элеватор".

Представитель последнего АО отметил, что владельцем "Элеватора" является "Объединенная Зерновая компания" (ОЗК), которая является потерпевшей по делу Магомедовых. "Вот такой правовой казус", — сказал адвокат, обосновывая незаконность ареста денежных средств компании.

По словам следователя, 51% акций ОЗК принадлежит государству в лице Росимущества, а 49% — ООО "Инвестор", единственным участником которого является Зиявудин Магомедов.

Кроме того, районный суд наложил арест на доли группы компаний "Сумма", ОАО "Объединенная зерновая компания", ООО "Межозерное", "Дальневосточный зерновой терминал".

Мосгорсуд в понедельник признал законным арест имущества всех указанных выше компаний. Всего же в апреле Тверской суд Москвы в рамках уголовного дела о преступном сообществе наложил арест на счета и доли 25 компаний.

Следствие считает, что все указанные компании контролировались братьями Магомедовыми.

"Магомедовы создали и возглавили преступное сообщество, действующее под видом группы компаний "Сумма"… сумма хищений участниками данного сообщества составила более 2,5 миллиарда рублей. Подконтрольность указанных юридических лиц Магомедовым установлена, она осуществлялась через цепочку иностранных фирм", — сказала следователь в Мосгорсуде.

Представители попавших под санкции следствия и суда компаний утверждают, что связь с Магомедовыми и обоснованность наложения ареста на имущество не доказана.