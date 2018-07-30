Суд утвердил арест счетов и долей 16 компаний в рамках "дела Магомедовых"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным наложение ареста в рамках дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда на счета и доли 16 компаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Тверской суд Москвы в апреле в рамках "дела братьев Магомедовых" арестовал банковские счета компаний: ООО "Северное Сияние+", АО "Русская Тройка", ООО "Система", ООО "ГС-Инжиниринг", ООО "Фемста", ООО "Феско-Сервис", ООО "Феско-ЕРЦ", ООО "Феско-Бункер", АО "Элеватор".
Представитель последнего АО отметил, что владельцем "Элеватора" является "Объединенная Зерновая компания" (ОЗК), которая является потерпевшей по делу Магомедовых. "Вот такой правовой казус", — сказал адвокат, обосновывая незаконность ареста денежных средств компании.
Кроме того, районный суд наложил арест на доли группы компаний "Сумма", ОАО "Объединенная зерновая компания", ООО "Межозерное", "Дальневосточный зерновой терминал".
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест имущества всех указанных выше компаний. Всего же в апреле Тверской суд Москвы в рамках уголовного дела о преступном сообществе наложил арест на счета и доли 25 компаний.
Следствие считает, что все указанные компании контролировались братьями Магомедовыми.
Представители попавших под санкции следствия и суда компаний утверждают, что связь с Магомедовыми и обоснованность наложения ареста на имущество не доказана.