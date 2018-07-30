Адвокат попросила госзащиты для заключенного, которого пытали в Ярославле

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Адвокат попросила госзащиты для заключенного ярославской колонии, видеозапись с пытками которого стала поводом для ареста ее сотрудников.

"Сегодня отправила в Следственный комитет России заявление об обеспечении государственной защиты Евгению Макарову", — написала адвокат Ирина Бирюкова на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, ее подзащитный опасается, что его могут убить, представив это самоубийством. "Женя не выходит из одиночной камеры, находится под видеонаблюдением. Просит не вывозить за пределы камеры без моего личного присутствия", — отметила Бирюкова.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В настоящее время в деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь из них заключены под стражу, один помещен под домашний арест.