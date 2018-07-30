СК проводит проверку нападения собаки на ребенка в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Следствие подключилось к проверке нападения собаки на ребенка в детском лагере в городе Серов Свердловской области, сообщает региональное СУСК.

Как сообщалось ранее со ссылкой на прокуратуру области, ЧП произошло утром 17 июля. Сотрудники лагеря при подростковом клубе "Механик" ООО "Эдельвейс" повели детей на площадку около школы №27 в Серове. На детской площадке немецкая овчарка напала на ребенка в присутствии педагогов. У ребенка диагностированы укушенные раны головы, бедра, ссадины и царапины. Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, была ли ребенку оказана надлежащая помощь со стороны сотрудников летнего лагеря, а также как обеспечивалась безопасность детей на прогулке. Собака отловлена.

"Серовским межрайонным следственным отделом регионального СКР проводится доследственная проверка по сообщению о нападении собаки на 6-летнего ребенка во время прогулки в летнем лагере", — говорится в сообщении СУСК.

В ходе проверки органы Следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента, в том числе, является ли собака безнадзорной. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия и сотрудников детского лагеря, устанавливается степень тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку. Кроме того, выясняется, была ли оказана надлежащая помощь ребенку со стороны сотрудников летнего лагеря, а также как обеспечивалась безопасность детей во время прогулки, уточняет СУСК.