Дело директора челябинского театра о хищении направили в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора челябинского Нового художественного театра Виталия Богверадзе, обвиняемого в хищении более 3,1 миллиона рублей, выделявшихся администрацией города на проведение праздников, сообщает надзорное ведомство.
"Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила заключение по уголовному делу в отношении директора Нового художественного театра… Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска", — говорится в сообщении.
Богверадзе обвиняется в 11 преступлениях, предусмотренных статьями "присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", "мелкое взяточничество", "злоупотребление должностными полномочиями", уточняется в сообщении.
Вину в преступлениях обвиняемый признал полностью, добавляется в сообщении. В рамках уголовного дела прокурором в интересах муниципального образования заявлен гражданский иск, сообщает надзорное ведомство.