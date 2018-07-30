Дело директора челябинского театра о хищении направили в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора челябинского Нового художественного театра Виталия Богверадзе, обвиняемого в хищении более 3,1 миллиона рублей, выделявшихся администрацией города на проведение праздников, сообщает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, обвиняемый в 2016-2017 годах составлял и подписывал договоры на выполнение работ, которые фактически оказаны не были. Таким образом он похитил более 3,1 миллиона рублей, выделенных управлением культуры Челябинска на проведение ряда торжественных городских мероприятий. Кроме того, обвиняемый получил взятку в 10 тысяч рублей от физического лица за входящие в его полномочия действия в пользу взяткодателя, уточняет прокуратура.

"Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила заключение по уголовному делу в отношении директора Нового художественного театра… Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска", — говорится в сообщении.

Богверадзе обвиняется в 11 преступлениях, предусмотренных статьями "присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", "мелкое взяточничество", "злоупотребление должностными полномочиями", уточняется в сообщении.

Вину в преступлениях обвиняемый признал полностью, добавляется в сообщении. В рамках уголовного дела прокурором в интересах муниципального образования заявлен гражданский иск, сообщает надзорное ведомство.