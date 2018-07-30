Нижегородская прокуратура взяла под контроль дело об убийстве журналиста

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова, сообщает пресс-служба ведомства.

Журналист Денис Суворов был убит в Нижнем Новгороде. Тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено утром 24 июля в районе Казанской набережной.

"Следственным отделом по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечения виновного лица к уголовной ответственности. Ход расследования данного уголовного дела прокуратурой области взято на контроль", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

За совершение преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, отмечается в сообщении.

По данным ГТРК, Суворов вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом" и был редактором интернет-портала вестинн.рф.