Защита гендиректора НПО имени Лавочкина обжаловала его арест

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Защита обжаловала решение Бабушкинского суда Москвы об аресте гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Тучков.

"Конечно, я подал апелляционную жалобу", — сказал Тучков, пояснив, что дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. По решению суда Лемешевский помещен под арест до 19 сентября.

Лемешевскому вменяется мошенничество в составе группы лиц с использованием служебного положения. Он, как считает следствие, заключил с адвокатским бюро соглашение и выплатил им более 330 миллионов рублей за якобы успешно выигранные споры, хотя на самом деле адвокаты не участвовали в заседаниях, интересы компании представляли штатные юристы.

Следствие опасается, что гендиректор НПО имени Лавочкина может оказать давление на свидетелей, пользуясь связями в Роскосмосе. Сам Лемешевский возразил, что уже написал заявление об увольнении.

Траты на юристов он объяснил необходимостью, в противном случае предприятию грозило банкротство. По словам обвиняемого, когда он пришел работать в НПО имени Лавочкина, к предприятию было подано множество исков на 5,7 миллиарда рублей из-за 32 сорванных госконтрактов.

Штатные юристы проиграли Роскосмосу два первых иска, по ним взыскали ровно столько, сколько просил истец. Поэтому было принято решение принять нестандартные меры, чтобы защитить и сохранить предприятие, отметил Лемешевский, добавив, что решил нанять хороших адвокатов и остановился на адвокатской конторе "Третьяков и партнеры". В итоге, как отметил обвиняемый, по всем искам с НПО взыскали меньше 10%.