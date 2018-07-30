Обвиняемому в убийстве жены и ребенка в Иркутске грозит пожизненный срок

ИРКУТСК, 30 июл – РИА Новости. Выходец из ближнего зарубежья, обвиняемый в убийстве жены и полуторагодовалого ребенка в Иркутске, предстанет перед судом, ему грозит пожизненный срок, сообщает СУСК РФ региона.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года в одной из квартир по улице Байкальской в Иркутске были обнаружены тела 21-летней женщины и полуторагодовалого ребенка с многочисленными ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что преступление совершил муж убитой. Он заподозрил свою жену в измене, прочитав в ее телефоне сообщение от незнакомого мужчины. В результате внезапно возникшей ревности мужчина схватил нож и нанес удары сначала ребенку, которого мать держала на руках, а затем матери. Его задержали в одном из садоводств города спустя сутки после убийства. Мужчина намеревался уехать к себе на родину, в одну из стран ближнего зарубежья.

По данным СУСК РФ региона, в настоящее время расследование закончено, дело передано в суд.

"Утвержденное прокурором обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно заключению экспертов мужчина в момент преступления мог осознавать характер своих действий и руководить ими. В применении принудительного лечения он не нуждается.