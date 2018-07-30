В Дагестане более 800 человек ищут пропавшую девочку

МАХАЧКАЛА, 30 июл — РИА Новости. Более 800 человек вторые сутки ищут пропавшую восьмилетнюю девочку в дагестанском Каспийске, сообщил РИА Новости представители ГУ МВД по республике.

"Примерно 11.00 мск (в воскресенье — ред.) девочка ушла из дома за хлебом в магазин и не вернулась. Проводятся совместные мероприятия с волонтёрами, гражданскими лицами и сотрудниками правоохранительных органов", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в поисковых мероприятиях принимают участие более 800 человек.