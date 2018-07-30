В Красноярском крае ребенок погиб после вспышки ротавирусной инфекции

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Годовалый ребенок скончался в результате ротавирусной инфекции, обнаруженный у детей в поселке Анастасино под Красноярском, сообщила в понедельник РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зарегистрировал в поселке Анастасино вспышку кишечной инфекции среди детей. В минздраве сообщили о восьми заболевших.

По данным СК, сообщение о смерти ребенка в одном из частных домов в Анастасино поступило в субботу. По данному факту следователи начали проверку. По предварительным данным, 25 июля 2018 года годовалый ребенок стал себя плохо чувствовать, перестал принимать пищу, но мать лечила его дома и за медицинской помощью не обращалась. В субботу состояние малыша резко ухудшилось, родители вызвали "скорую помощь", но ребенок скончался до ее прибытия.

"Предварительная причина смерти — ротавирусная инфекция. С подозрением на инфекцию госпитализированы в еще семь детей в возрасте от года до пяти лет, находившиеся в контакте с погибшим мальчиком", — сказала Шаманская.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.