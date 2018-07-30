В Иркутске задержали мужчину, стрелявшего из окна дома

ИРКУТСК, 30 июл – РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу из окна своего дома в Иркутске, после задержания не смог объяснить мотивов своего поступка, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.

Сотрудники полиции в понедельник задержали в иркутском микрорайоне Зеленый мужчину, который открыл беспорядочную стрельбу из окна жилого дома.

"Задержанный находится в неадекватном состоянии и не может объяснить мотивов своего поступка. В результате стрельбы повреждено несколько автомобилей, припаркованных во дворе, легкое ранение в виде царапин получил местный житель", — сообщил собеседник агентства.

Известно, что мужчина 1977 года рождения стрелял из гладкоствольного оружия, которое изъято.

В пресс-службе СУСК РФ региона РИА Новости сообщили, что начата доследственная проверка.