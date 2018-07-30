Свидетель по делу об убийстве кикбоксера в Якутии отказался от показаний

ЯКУТСК, 30 июл — РИА Новости. Свидетель по делу об убийстве бизнесмена, трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова в зале суда отказался от прежних показаний, сообщает корреспондент РИА Новости.

В понедельник в Якутском городском суде проходит рассмотрение дела об убийстве Макарова, тело которого было найдено в лесу 5 ноября 2017 года. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Обвинение в совершении преступления было предъявлено жителю села Ой Хангаласского района Якутии Владиславу Степанову, 1981 года рождения. Также был задержан мужчина 1966 года рождения, который, как полагает следствие, помогал спрятать тело убитого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РФ "Укрывательство преступления".

В суд для дачи показаний явился знакомый Степанова, обвиняемого в убийстве, Никита Платонов. В ходе следственных мероприятий он заявлял сотрудникам правоохранительных органов о том, что в доме погибшего в СОНТ "Сатал" Степанов угрожал убить Макарова, брал в руки нож, предлагал ему помочь вывезти тело. Однако в зале суда молодой человек заявил, что ранее дал ложные показания под давлением оперативников.

"Ни угроз, ни хватания за нож, ни предложений помочь спрятать труп не было", — сказал Платонов судье.

Судебное заседание продолжается.

Ранее сообщалось, что Степанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира по кикбоксингу, частично признал вину в суде, заявив 18 июля, что "в свою защиту выскажусь в прениях, в конце судебного заседания". Родственник убитого Сергей Острелин, который, по версии следствия, помог обвиняемому спрятать тело в районе Вилюйского тракта, заявил: "Я признаю свою вину полностью".