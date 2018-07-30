После отключения горячей воды у жителей города Еманжелинск возбудили дело

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за отсутствия горячего водоснабжения у 80% жителей города Еманжелинск Челябинской области; установлено, что коммунальная организация, своевременно получая платежи населения, незаконно не подавала горячую воду в жилые дома, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

В Еманжелинске проживает более 29 тысяч человек.

Указывается, что прокуратура Еманжелинска провела проверку по факту прекращения подачи в городе горячего водоснабжения предприятием ООО "Уралсервис". Так, руководство организации с августа 2017 по май 2018 года получало от ООО "Новатэк-Челябинск" горючий газ для производства тепловой энергии. Получив от потребителей оплату за потребленную тепловую энергию, поставщикам предоставлялись ложные сведения об отсутствии денег для оплаты по договорам. В итоге образовалась задолженность в размере более 100 миллионов рублей перед ресурсоснабжающей организацией, было введено ограничение подачи газа на котельные города. В результате в 80% многоквартирных жилых домов и социальных учреждений с 19 июля 2018 года была прекращена подача горячей воды, уточняет прокуратура.

Проверка показала, что потребители своевременно вносят плату за энергоресурсы, собираемость платежей составляет более 90%, однако полученные денежные средства руководство ООО "Уралсервис" использовало на иные цели, на счетах предприятия денежные средства отсутствуют.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где было возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой города на контроль, добавляет ведомство.