Пьяный житель Ямала за рулем иномарки насмерть сбил подростка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июл — РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа насмерть сбил подростка на велосипеде, находясь за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения, пассажир автомобиля госпитализирован, сообщает в понедельник региональное управление МВД.

Ведомство уточняет, что инцидент на автомобильной дороге в районе Коротчаево произошел поздно вечером в субботу.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки Toyota…, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося в попутном направлении велосипедиста, в результате чего совершил на него наезд. От полученных травм несовершеннолетний велосипедист 2001 года рождения скончался до приезда бригады скорой помощи", — говорится в сообщении.

По информации полиции, позже в больницу за медицинской помощью обратился пассажир указанного автомобиля, получивший травмы различной степени тяжести. В настоящее время он госпитализирован. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку.