В Приморье завели дело на водителя Lexus, который сбил трех детей на пляже

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Lexus, сбившего троих детей на пляже в Лазовском районе Приморья, сообщает региональное УМВД РФ.

Накануне полиция сообщала, что 52-летний водитель автомобиля Lexus в районе бухты Соколовская не справился с управлением, выехал на пляж, где сбил мальчиков 7, 8 и 12 лет. Одного ребенка госпитализировали в больницу в Преображение. Двое детей, получивших серьезные травмы, доставлены вертолетом санитарной авиации во Владивосток. Ранее в понедельник полиция сообщила, что, по данным проверки, водитель был пьян.

"Следователем межмуниципального отдела МВД России "Партизанский" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", — говорится в сообщении.

Также водителя привлекли к административной ответственности по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Административный материал направлен в суд для принятия решения.