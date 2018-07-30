Два сотрудника МЧС обжаловали арест по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 30 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово принял апелляционные жалобы на продление ареста от начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева и теперь уже бывшего начальник кузбасского управления МЧС Александра Мамонтова, обвиняемых в халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает в понедельник пресс-служба суда.

"В Центральный районный суд Кемерово поступили апелляционные жалобы Мамонтова, Терентьева и их адвокатов на постановление суда от 19 июля, которым им был продлен срок содержания под стражей до 25 сентября", — сообщили в суде. Дата рассмотрения апелляций пока не назначена.

По версии следствия, Терентьев и Мамонтов не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар. Они были задержаны 25 мая и арестованы до 25 июля, позже суд по ходатайству следствия обоим продлил срок содержания под стражей ещё на два месяца.

Кроме того, следствие обвиняет Мамонтова в растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУМЧС. Ранее Мамонтов заявил, что не признает свою вину и отметил, что в ходе предварительного следствия у него не нашли "ни крупной суммы, ни сбережений".

Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" стали 60 человек, большинство из которых — дети. В рамках уголовного дела по данному факту задержаны и арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, а также за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.