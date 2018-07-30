В Хакасии спасатели обследовали местность в поисках туристки с катамарана

Район в Таштыпском районе Хакасии, где осуществлялись поиски пропавших с перевернувшегося на реке Она катамарана. Архивное фото

Район в Таштыпском районе Хакасии, где осуществлялись поиски пропавших с перевернувшегося на реке Она катамарана. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Спасатели обследовали 175 километров местности во время поисков пропавшей туристки с катамарана, перевернувшегося на реке Она в Хакасии, сообщили в понедельник РИА Новости в МЧС республики.

Ранее в МЧС сообщили, что на реке Она опрокинулся катамаран с группой из шести человек. Все они из Москвы и Пензы, шли незарегистрированным маршрутом. В СК республики сообщили, что найдено тело одного из туристов. По данному факту проводится проверка. В результате опрокидывания катамарана выплыть на берег удалось одному мужчине. Еще один мужчина с двумя детьми спаслись самостоятельно. Позже было обнаружено тело женщины.

"За выходные обследовано 40 километров реки Она. Всего пройдено уже 175 километров. Пока поиски результатов не дали. Поиски будут продолжены", — сказал собеседник агентства.