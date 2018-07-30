Метеорологи исключили возможность повторения наводнения 2013 года на Амуре

ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. Рост уровня воды в реке Амур, который ожидается в ближайшие дни в Еврейской автономной области и Хабаровском крае, не достигнет опасных отметок уровня 2013 года из-за малоснежной зимы, сообщил на пресс-конференции в понедельник замначальника департамента Росгидромета по Дальнему Востоку Евгений Примачев.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных дождей в Приамурье растет уровень воды в Амуре и малых реках. Так, в начале августа гребень паводка ожидается у Хабаровска – уровень реки может превысить пять метров (неблагоприятный уровень — 4,5 метра и опасный шесть метров). Во время мощного наводнения 2013 года, уровень Амура у Хабаровска составил 8,08 метра.

"Складывающаяся паводковая ситуация на Амуре — это не повторение 2013 года. На формирование летнего паводка оказывает влияние ситуация осени прошлого года, зима и весна. Осень 2017 года наблюдалась маленькая водность Амура, зимой снегозапасы были малы, весной наблюдалось малое количество осадков, и в мае-июне уровень Амура был ниже нормы на 30-200 сантиметров. Разница в уровнях воды с 2013 годом оставляет до 4,5 метров", — рассказал Примачев.

Он добавил, что с конца июня в Забайкалье шли сильные дожди, так что сформировались паводки на притоках Амура Шилке, Аноне, Нерче и Могоче, которые сместились на верхний Амур. Паводковый гребень уже прошел Амурскую область и сегодня подойдет к селу Нагибово в Еврейской автономной области.

"Мы ждем у Нагибово уровень в пределах 1,03 тысячи сантиметров, при опасном уровне в 1,1 тысячи сантиметров. У села Ленинское в ЕАО он будет 31 июля — 1 августа, подойдет близко к опасному явлению – 830 сантиметров, при опасном 850 сантиметров. Здесь свое влияние окажет также река Сунгари (КНР)", — сказал Примачев.

"Дальше гребень подойдет к Хабаровску. Мы ждем, что у Хабаровска он достигнет 520 сантиметров, при опасном в 600 сантиметров. В Комсомольске уровень составит 460 сантиметров, при опасном 650 сантиметров", — прогнозирует он.

Метеоролог уточнил, что такие уровни воды на Амуре не редкость и бывают один раз в 10-15 лет, в то время как уровни наводнения 2013 года — раз в 200 лет.

По словам Примачева, 4-5 августа на юг Хабаровского края с территории Китая придет очередной циклон – бывший тайфун "Джондари". "Серьезных осадков циклон не принесет, но несколько задержит паводок в Хабаровске", — сказал он.