Бывший глава "Радиоприбора" подал апелляцию на обвинительный приговор

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Осужденный на четыре года за злоупотребление полномочиями экс-директор оборонного завода "Радиоприбор" Михаил Харченко подал апелляцию, сообщил РИА Новости в понедельник утром представитель вынесшего приговор Первомайского районного суда Владивостока.

"Харченко подал апелляцию на решение суда", — сказал собеседник.

Как сообщала Генпрокуратура, Харченко, будучи гендиректором завода, с июня 2015 года по февраль 2016 года не выплачивал зарплату 1,2 тысячи работников предприятия, в результате чего образовалась задолженность на 219 миллионов рублей, хотя на предприятии было достаточно средств. Кроме того, по данным правоохранителей, с апреля по декабрь 2015 года Харченко умышленно скрыл свыше 92 миллионов рублей, предназначенных для выплаты недоимок по налогам.

"Радиоприбор" — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сложная финансовая ситуация на "Радиоприборе" возникла в конце 2014 года. В итоге было принято решение, что "Радиоприбор" станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. В 2016 году из краевого бюджета направили 178 миллионов рублей на частичное погашение долгов перед сотрудниками завода. Сейчас в отношении "Радиоприбора" идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам.