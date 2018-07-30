В биробиджанском психинтернате, где скончались 11 человек, нашли нарушения

ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе биробиджанского психоневрологического интерната, где от пневмонии скончались 11 человек, в частности инфекционных больных оставляли в переполненных палатах, а пациентов недокармливали, сообщает надзорное ведомство Еврейской автономной области.

С 19 марта по 5 мая в областной больнице от пневмонии скончались пациенты психоневрологического интерната. Были возбуждены уголовные дела по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"В социальном учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, несоблюдение требований пожарной безопасности и законодательства об охране здоровья граждан. Установлено, что в учреждении при организации и осуществлении социального обслуживания не проведены мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, в результате от пневмонии скончались 11 подопечных", — говорится в сообщении.

Необходимое медицинское наблюдение за больными с подозрением на инфекционные болезни не проводилось, таких подопечных своевременно не изолировали, добавляет прокуратура. Распространению инфекционной групповой заболеваемости способствовала переполненность отдельных палат, значится в релизе.

"Подопечные не в полном объеме обеспечивались полноценным питанием. Такие продукты питания как фрукты и ягоды, макароны, творог, сметана, сыр, колбаса, подопечным учреждения не предоставлялись", — сообщает прокуратура.

Прокурор области внес представление в адрес губернатора автономной области, после чего нарушения начали устраняться.

"Директор ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат" уволен, шесть сотрудников интерната привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний", — говорится в сообщении.