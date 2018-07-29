СК начал проверку после того, как электричка сбила людей в Подмосковье

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как электричка сбила трёх человек на станции Чехов Курского направления Московской железной дороги, сообщает и.о. старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ (по взаимодействию со СМИ) Наталья Федорова.

Ранее в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу сообщили РИА Новости, что электропоезд сбил трёх человек, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте, в районе станции Чехов в Подмосковье. Один из них погиб, двое доставлены в больницу.

По данным следствия, 28 июля в период с 21.00 до 22.00 часов рядом с платформой железнодорожной станции Чехов электропоезд сообщением "Серпухов – Москва-Каланчевская" травмировал 40-летнюю женщину и двоих мужчин. Один мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, другие пострадавшие доставлены в больницу. Впоследствии второй мужчина скончался в лечебном учреждении. Женщина находится в тяжелом состоянии.

"Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — сообщает Федорова.