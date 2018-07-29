В Подмосковье рабочие стекольного завода попали в больницу с отравлением

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Семь рабочих клинского стекольного завода в Подмосковье госпитализированы с отравлением, их состояние удовлетворительное, сообщается на сайте минздрава Тверской области.

Как сообщается, 28 июля в Конаковскую ЦРБ в Твери за медпомощью с признаками отравления обратились восемь работников завода, который находится в городе Клин Московской области.

"Состояние обратившихся оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. Предварительный диагноз — кишечная инфекция. Из восьми обратившихся семь госпитализированы, один находится на амбулаторном лечении", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор Тверской области держит ситуацию на контроле, выяснять причины отравления будет ведомство Московской области.