В России потушили более 60 лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Работники лесного хозяйства потушили 66 лесных пожаров на территории 14,9 тысячи гектаров за прошедшие сутки в России, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

По данным ведомства, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в России лесопожарными силами ликвидировано 66 лесных пожаров на площади 14 888 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации пожаров было задействовано 2 244 человека, 195 единиц техники, а на авиационном мониторинге и тушении – 100 воздушных судов. Пресс-служба сообщает, что "на 00.00 по Москве 29 июля на территории РФ действовало 65 лесных пожаров на площади 81 991 гектар, по которым проводились работы по активному тушению". Наибольшее количество пожаров на данный момент наблюдается в Красноярском крае: 25 пожаров на землях лесного фонда на площади 30 562 гектара, три пожара на площади 21 050 гектаров зафиксировано в Якутии.

"Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Мурманской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, в первом районе Ямало-Ненецкого АО", — уточняют в пресс-службе.