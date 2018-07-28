Спасатели нашли тела еще двух утонувших в Каспийском море детей

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тела мальчика и девочки, которые утонули в Каспийском море на территории Дербентского района Дагестана, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.
"По состоянию на 18.30 28.07.2018 года в Дербентском районе найдены тела утонувших мальчика и девочки. Поиски завершены", — говорится на сайте.
Добавляется, что всего к поискам было привлечено 82 человека и 27 единиц техники, в том числе от МЧС РФ по Республике Дагестан 62 человека и 25 единиц техники, в том числе семь плавсредств и вертолет Ми-8.