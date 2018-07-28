В центре Махачкалы локализовали пожар на 400 "квадратах"

МАХАЧКАЛА, 28 июл — РИА Новости. Спасатели локализовали крупный пожар в центре Махачкалы, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, вначале поступила информация о том, что в Махачкале горит гостиница "Каспий". Позже выяснилось, что горит нефункционирующее здание, стоящее рядом с гостиницей.

"В 12.04 мск пожар был локализован. Его площадь составляет 400 квадратных метров. Пострадавших нет",- рассказал собеседник агентства.

По его словам, к ликвидации последствий привлечено 29 человек и 9 единиц техники.