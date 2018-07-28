В Ярославле задержали восьмого фигуранта дела о пытках в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Задержан восьмой фигурант уголовного дела о пытках в ярославской колонии, в суде решается вопрос о его аресте, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь ярославского облсуда Наталия Сарбунова.

"Сегодня утром в Заволжский районный суд поступило ходатайство об аресте восьмого фигуранта. Это младший инспектор отдела безопасности колонии Руслан Цветков. В настоящее время идет заседание суда по избранию ему меры пресечения", — сказала Сарбунова.

Ранее по делу были арестованы шесть фигурантов, еще один помещен под домашний арест.

Ранее СМИ опубликовали видео с жестоким избиением заключенного. По их информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.