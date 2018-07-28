В Омске пятеро рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов

КРАСНОЯРСК, 28 июл — РИА Новости. Пять рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов на одном из предприятий в Омске, сообщает пресс-службе управления СК по Омской области.

"Сегодня на территории предприятия, расположенного по адресу Омск, улица Нефтяной переулок, в результате обрушения строительных лесов упали с высоты на землю и получили травмы пять рабочих", — говорится в сообщении.

По предварительной информации ведомства, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Все они госпитализированы.

На месте происшествия работает следственная группа, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.