В Калмыкии четыре легковушки столкнулись с грузовиком, есть жертвы

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали при столкновении четырех легковых автомобилей и грузовика на трассе в Калмыкии, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Двадцать седьмого июля в 22.48 в Целинном районе на 244 км ФАД Р-22 "Волгоград – Элиста" произошло столкновение четырех легковых и одного грузового автомобилей, травмировано 4 человека, 2 человека погибло", — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ДТП были привлечены четыре человека и одна единица техники.