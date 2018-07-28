МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший первый замглавы МЧС Сергей Шляков, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, будет находиться в изоляторе временного содержания до субботу, пока его не переведут в следственный изолятор, рассказал РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По данным следствия, Шляков и двое его сообщников в результате сговора предложили бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову содействие в назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами. Тверской суд Москвы в четверг арестовал Шлякова.

"На данный момент он находится в камере, рассчитанной на троих. С сокамерником, который не соответствует правилам совместного содержания, так как имеет статью за насильственные преступления. Он жалуется, что в камере душно, отсутствуют часы, но при этом хвалит местную еду", — рассказал правозащитник.

По словам Мельникова, Шляков утверждает, что сам явился к следователям: услышал, что его разыскивают, и пошел к правоохранителям, не ожидая, что его задержат. "Он никак не может понять, за что его задержали, говорит, что не считает себя виновным, готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать данный факт", — сказал собеседник.

В ближайшее время, скорее всего в первой половине субботы, подсудимый будет отправлен в СИЗО, добавил Мельников.

Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. За это время на скамье подсудимых оказывался лишь один генерал-полковник — бывший главком Сухопутных войск России Владимир Чиркин, который по итогам длительного процесса избежал реального срока и был лишь оштрафован на 90 тысяч рублей.