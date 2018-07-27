В Ставропольском крае около 11 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Около 11 тысяч человек в Ставропольском крае остались без электроснабжения из-за сильного дождя и ветра, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Поясняется, что в пятницу около 16.30 в Кисловодске из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, ветер с порывами до 18 метров в секунду) произошло падение десяти деревьев с повреждением распределительных сетей 0,4-10 кВ (зона ответственности ТСО АО "Кисловодская сетевая компания").

"Без электроснабжения остаются около 3 тысяч частных жилых домов с населением около 11 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха составляет 18 градусов по Цельсию. К аварийно-восстановительным работам привлечено восемь аварийных бригад АО "Кисловодская сетевая компания".