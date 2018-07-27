Защита обжалует приговор по делу о нападении на десантников в Чечне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости. Защита намерена обжаловать приговор двум участникам банды Басаева и Хаттаба, напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне, в результате чего погибли 84 человека, сообщили журналистам адвокаты подсудимых.

Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил к 19 и 18 годам строгого режима Артура Ушаева и Руслана Наматова соответственно.

"Будем, безусловно, обжаловать приговор. Он незаконный, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, которые были установлены", — сказал адвокат Ушаева Роман Кржечковский. Он добавил, что обжалован будет также отказ суда в слушании дела судом присяжных.

По словам адвоката Наматова Адлана Умаева, он также будет обжаловать приговор суда. "Благодаря этим людям мы свободно проживаем в этой стране. Они боролись против террористов", — сказал Умаев, добавив, что такой приговор подрывает доверие к судебной системе.

По версии органов предварительного расследования, подсудимые, находясь на территории Чечни, добровольно вступили в состав банды, им предписывалось участие в осуществлении террористических актов и иных преступлений, они прошли специальную подготовку, приобрели навыки обращения с огнестрельным оружием.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Ушаев и Наматов в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в горно-лесистой местности у села Улус-Керт Шатойского района в Чечне. Нападение осуществлялось с трех сторон, при этом Ушаев и Наматов, заняв позиции, из автоматов Калашникова прицельно стреляли в военнослужащих.

Нападение длилось до утра 1 марта. Погибли 84 военных, а четверым военнослужащим были причинены ранения различной степени тяжести. Ранее девять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины, член "УНА-УНСО"* Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

* Организация, запрещенная в России.