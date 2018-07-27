Источник уточнил личность пострадавшего при нападении в центре Москвы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Несколько ножевых ранений в Москве, в том числе одно проникающее в грудь, получил командир взвода полиции по охране посольств и консульств, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах столицы.

"Несколько ножевых ранений неизвестный нанес командиру взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств", — сказал собеседник агентства.

По его словам, как минимум одно ножевое ранение в грудь — проникающее.

Источник сообщил, что нападение произошло около дома №33 по Брестской улице, неподалеку от посольства Словакии.