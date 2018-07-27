Суд до сентября ограничил Апфельбаум и Итина в чтении дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы ограничил до 1 сентября директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум и продюсера Юрия Итина в сроках ознакомления с материалами дела "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в суде.

В июле Мосгорсуд отменил постановление об ограничении в сроке ознакомления с делом для Итина и Апфельбаум.

"Суд ограничил фигурантов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 1 сентября", — сказал собеседник агентства.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.