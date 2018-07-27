Суд на Урале огласил приговор браконьерам, застрелившим прохожего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Суд в Свердловской области приговорил группу из четырех человек к лишению свободы и штрафам за незаконную охоту, в ходе которой один из них застрелил случайного прохожего, приняв его за животное, сообщила в пятницу прокуратура региона.

На скамье подсудимых оказались уроженцы поселка Монетный, братья Иван и Сергей Сазоновы, а также два жителя Екатеринбурга – Андрей Кадников и Евгений Князев.

"Суд назначил Ивану Сазонову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься охотой на срок 3 года, Андрею Кадникову – в виде лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком на 2 года, с лишением права заниматься охотой, Евгению Князеву – в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, Сергею Сазонову – в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил иск министерства природных ресурсов и экологии области о возмещении ущерба в размере 121,5 тысячи рублей, причиненного в результате незаконной охоты. Приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, мужчины в сентябре 2017 года незаконно охотились на лосей в районе поселков Монетный и Первомайский. Увидев лося, охотники застрелили его, после чего Иван Сазонов направился домой, чтобы оставить там ружья, пока остальные фигуранты разделывали тушу лося. По дороге к дому, в лесном массиве, услышав шум ломающихся веток и увидев в кустах силуэт, как ему показалось, животного, Сазонов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в сторону силуэта, считают следователи. В результате погиб местный житель: пуля от выстрела попала ему в сердечную мышцу.