В Самарской области воспитатель дала ребенку выпить жидкость для посуды

САМАРА, 27 июл — РИА Новости. Воспитатель детского сада, которая вместо воды дала выпить пятилетней девочке дезинфицирующую жидкость для посуды, предстанет перед судом в Самарской области, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 20 октября 2017 года в детском саду "Чебурашка" в одном из сел Самарской области. Пятилетняя девочка попросила воспитателя дать ей попить воды. Обвиняемая, увидев на столе чашку с неизвестной жидкостью, не убедилась, что в ней содержится пригодная для питья вода. Женщина дала чашку ребенку, девочка выпила содержимое, которое оказалось дезинфицирующей жидкостью для посуды. В результате ребенок получил ожог пищевода и желудка 2-3 степени.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя СПДС "Чебурашка", обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Ставропольского района Самарской области", — говорится в сообщении.